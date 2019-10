A Polícia Judiciária deteve, com a ajuda das autoridades francesas e na sequência de um mandado de detenção europeu, uma mulher de 34 anos suspeita de burla qualificada e assalto à mão armada, divulgou esta quinta-feira esta força policial.

Em comunicado, é referido que a mulher “fazia parte de um grupo” que dizia negociar diamantes e que aliciava as vítimas para a aquisição de pedras preciosas, que, afinal, eram "pedaços de vidro".

O caso remonta a 2017, em Sintra, no distrito de Lisboa, onde a vítima tentou desistir do negócio e os autores impediram-na, apontando-lhe “uma arma de fogo” e roubando de seguida todo o seu dinheiro, informou a PJ, no comunicado.

Os restantes elementos do grupo estão “em prisão preventiva” e a suspeita, que fugiu para França, vai ser hoje presente a tribunal, para primeiro interrogatório judicial, tendo em vista a aplicação das medidas de coação adequadas.