Os talibãs deram a todos os ex-funcionários do governo deposto o prazo de uma semana para entregarem todos os bens públicos e armas, dando mais um passo na consolidação da sua administração no país.

“Informa-se que, todos os que têm na sua posse meios, armas, munições e outros bens do governo, entreguem os objetos mencionados aos órgãos competentes do Emirado Islâmico [como os talibãs designam o Afeganistão] no prazo de uma semana”, disse, através da rede social Twitter o principal porta-voz dos talibãs, Zabihulla Mujahid.