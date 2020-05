Um menino de cinco anos matou acidentalmente o irmão, de 12 anos, depois de ter encontrado uma arma abandonada perto de casa. O incidente trágico aconteceu em Griffin, na Geórgia, no sábado, na véspera do Dia da Mãe nos Estados Unidos.

Os dois irmãos estavam a brincar ao ar livre, perto de casa, quando tudo aconteceu. A criança de cinco anos encontrou uma arma abandonada e, pensando que era um brinquedo, disparou sobre o irmão. Mas a arma era verdadeira, estava carregada e o tiro no peito sobre o irmão mais velho foi fatal.

As crianças estavam a brincar pacificamente. O mais pequeno encontrou uma arma. Ele pensa que está a brincar, faz ‘bang, bang’. Mas a arma estava carregada”, descreveu o vizinho Tom Whitehead à CNN.

De acordo com um comunicado da polícia de Griffin, o rapaz de 12 anos ainda foi transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Agora, a polícia tenta localizar o suspeito que abandonou a arma carregada no local.

O objeto e a roupa do rapaz atingido vão ser analisados pelo laboratório da polícia.

As autoridades explicaram que, horas antes, realizaram uma operação de trânsito na localidade e que três homens conseguiram fugir de um veículo, seguindo pela zona atrás das casas onde o incidente ocorreu.

A polícia fez buscas na área e encontrou um saco cheio de droga, mas sem armas.

Não vamos deixar pedra sobre pedra até encontrarmos os suspeitos responsáveis pelo abandono da arma”, garantiu o chefe da polícia Mike Yates.

Uma investigação conjunta da Associated Press e do site USA Today, divulgada no ano passado, concluiu que em 2018 pelo menos 73 crianças morreram em acidentes que envolveram uma arma de fogo.