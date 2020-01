Milhares de norte-americanos defensores de porte de armas manifestaram-se esta segunda-feira, em Richmond, estado da Virgínia, num evento rigorosamente vigiado, por receio de ações violentas de grupos de extrema-direita.

Os manifestantes gritaram "EUA! EUA!", muitos deles com camuflados de caça, dizendo querer denunciar projetos de lei que restringem o acesso às armas, apresentados no congresso estadual por políticos do Partido Democrata, que estão no poder neste estado norte-americano.

O governador democrata da Virgínia, Ralph Northam, decretou estado de emergência para o local da manifestação, que vigora desde sexta feira e mantém-se até terça-feira, proibindo o porte de armas de fogo e de objetos perigosos, temendo as consequências de tumultos.

A sede do governo local foi colocada sob vigilância apertada, com um forte dispositivo policial.

Vários movimentos de extrema-direita anunciaram a sua participação neste "dia de lóbi", organizado pela Liga de Defesa para Cidadãos da Virgínia.

A Liga denuncia o que considera um golpe na segunda emenda da Constituição, que garante o direito de posse e porte de armas.

Na verdade, este artigo constitucional é objeto de interpretações divergentes e o Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos limitou esse direito ao domicílio, deixando aos governos estaduais e locais a regulação da legislação.

O presidente norte-americano, Donald Trump, um republicano, tem sido um grande defensor do lóbi pró-armas, apoiando os manifestantes de Richmond.

The Democrat Party in the Great Commonwealth of Virginia are working hard to take away your 2nd Amendment rights. This is just the beginning. Don’t let it happen, VOTE REPUBLICAN in 2020!