Os investigadores vão agora juntar-se aos donos da vinha e ao município para “identificar a forma mais apropriada de fazer com que este tesouro arqueológico esteja visível a todos” .

Uma nota no site da comunidade diz que os arqueólogos fizeram a descoberta após “décadas de tentativas falhadas”.

Imagens publicadas mostram como este mosaico está impecavelmente conservado, bem como as fundações da vila.

Segundo as entidades oficiais, os arqueólogos encontraram as primeiras provas de uma vila romana, que tinha sido descoberta há mais de um século atrás.

Os investigadores na região de Negrar di Valpolicella, no norte de Verona, publicaram imagens destes mosaicos muito bem preservados, abaixo de vários metros de terra.

Um pedaço de chão em mosaico foi encontrado sob uma vinha, no norte de Itália, após décadas de escavações.

