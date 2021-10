As práticas de censura nas redes sociais – em particular o Instagram - levaram a indignação dos seus utilizadores a outro patamar quando várias formas de arte passaram a ser sujeitas a restrições. Serve de exemplo a Venus de Willendorf e outras obras consideradas "explícitas".

Viena, capital austríaca e berço do pintor Gustav Klimt, virou o jogo e escolheu a cartada do OnlyFans. Popular na indústria de entretenimento adulto, o site revelou ser a montra ideal para os conteúdos artísticos dos museus, que têm vindo a acumular subscrições. A conta que foi criada em setembro pela organização turística local apresenta obras de arte de quatro dos museus mais conhecidos da cidade, nomeadamente o Albertina e o Leopold, que foram surpreendidos com problemas de censura nas suas redes sociais após a publicação de trabalhos que incluíam nudez.

Viena é a casa de alguns dos artistas mais famosos do mundo, cujas obras ultrapassaram os limites do que era considerado aceitável na arte e na sociedade da época”, disse a organização, em entrevista à CNN. “A batalha contra a censura continua, com o surgimento das redes sociais regressaram proibições como estas. Os principais canais como o Instagram e o Facebook têm a nudez e o conteúdo “obsceno” fortemente na mira”.

Obras censuradas

O caso mais recente remete para julho, quando a conta de TikTok do museu Albertina foi suspensa, e posteriormente bloqueada, devido à exposição de trabalhos do artista e fotógrafo japonês Nobuyoshi Araki, que motravam parcialmente um peito.

Em 2019, o Instagram disse que uma pintura do artista flamengo Peter Paul Rubens violava as regras da comunidade. No mesmo ano, quando o museu Leopold assinalou o 20.º aniversário, um vídeo partilhado no Facebook e no Instagram, que continha o trabalho de Koloman Moser, foi rejeitado por ter sido sinalizado pelas plataformas como "potencialmente pornográfico".

Em 2018, a Vénus de Willendorf, em exibição no Museu de História Natural de Viena, foi censurada pelo Facebook.

Vénus de Willendorf

OnlyFans

Todos os assinantes da conta onde se encontram expostas as obras de arte censuradas recebem um cartão de cidade ou um passe para qualquer museu de Viena que tenha sofrido com o problema. Ambos os prémios são gratuitos.

Abanou as redes sociais oferecendo aos seus utilizadores uma plataforma onde podiam partilhar livremente conteúdos nus e pornográficos com os subscritores", disse o conselho turístico.

Com sede em Londres, no Reino Unido, o serviço OnlyFans passa pela divulgação de conteúdos visuais e permite que os criadores ganhem dinheiro através de assinaturas dos "fãs" que utilizam o site. A plataforma permite um financiamento mensal direto dos subscritores, para além de gorjetas e pagamento por exibição, também conhecido como recurso "pay-per-view",

A própria marca enfrentou limitações associadas à censura, em agosto deste ano, quando proibiu o conteúdo sexualmente explicito. Ainda assim, a decisão foi de tal maneira criticada que acabou por ser revertida dias após o comunicado.