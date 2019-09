Um fresco pintado em madeira do mestre renascentista Cimabué foi descoberto numa cozinha perto de Paris.

“Coroação de Espinhos” foi pintado pelo artista do século XII que também foi professor de Giotto. É estimado que a peça valha entre 4 a 6 milhões de euros, segundo a firma especialista em arte renascentista, Turquin.

Os especialistas disseram à agência France-Press que o quadro pertencia a uma mulher de Compiègne e que servia de decoração numa parede entre a cozinha e a sala de jantar. Estava pendurado por cima de uma chapa elétrica.

Pensa-se que o quadro possa pertencer a um importante painel concebido em 1280 quando Cimabué pintou oito retratos da paixão e crucificação de Cristo.

