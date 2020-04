A pandemia de Covid-19 está a obrigar milhares de pessoas a trabalhar em casa e os artistas não são exceção. Banksy costuma expor as obras na rua, agora usou a casa de banho como plano de fundo.

O cenário é de destruição e a culpa é... dos ratos. Na imagem, os animais marcam os dias de quarentena na parede, escalam as prateleiras e desarumam o espelho. A imagem foi partilhada no Instagram oficial do próprio e vem um recado bastante curioso: "A minha mulher odeia que eu trabalhe de casa."

O artista anónimo é originário de Bristol, no Reino Unido, e está agora a cumprir isolamento total.

Já não é a primeira vez que Banksy usa os ratos nas pinturas que faz em várias cidades pelo mundo. Estes animais surgem sempre como uma crítica contra o sistema.