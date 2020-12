O misterioso artista de rua Banksy, cuja identidade continua por desvendar, confirmou a autoria de mais uma obra, na cidade de Bristol, no Reino Unido. Trata-se de um mural que retrata uma idosa a espirrar, enquanto vê a dentadura voar-lhe da boca.

Banksy publicou, esta quinta-feira, no Instagram, três fotografias da obra que apelidou de “Aachoo!!” (Atchim). Numa das imagens, vemos a simulação do efeito do espirro da idosa num caixote do lixo e no guarda-chuva de um transeunte.

A obra fica numa rua íngreme de Totterdown, nos subúrbios de Bristol. Foi, aliás no sudoeste de Bristol que surgiram vários dos primeiros murais do artista, levando à especulação sobre a origem do artista.

Durante a pandemia, Banksy partilhou várias imagens do seu trabalho, sempre com um humor refinado. Em abril, publicou uma série de imagens no Instagram que mostravam ilustrações de ratos espalhados numa casa de banho, a legenda aludia às vicissitudes do teletrabalho: "A minha mulher odeia quando trabalho em casa".

Em maio, prestou uma homenagem aos profissionais de saúde. Numa obra intitulada “Game Changer”, Banksy retratou uma criança a brincar com uma boneca enfermeira, equipada com uma máscara e uma capa.