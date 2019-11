Henriette Theodora Markovitch, mais conhecida como Dora Maar, foi uma fotógrafa, poeta e pintora francesa. Foi também uma das amantes de Pablo Picasso e sempre viveu com essa sombra. Porém, agora, isso pode estar prestes a mudar. Uma nova exposição com obras de Dora Maar tem como objetivo dar-lhe a luz e o protagonismo que esta nunca teve

Dora Maar

O pintor espanhol já tinha uma grande fama quando se conheceram em 1935, mas Dora já era uma figura ilustre em França pelo seu portofólio. O seu trabalho, muitas vezes neglicenciado, vai agora estar exposto no museu Tate Modern, em Londres.

Em 1935, foi apresentada a Pablo Picasso, 26 anos mais velha, e foi assim que se tornou sua amante. Considerada uma das mais influentes em termos de inspiração artística e a que assumiu um papel mais importante na vida do pintor espanhol. Foram amantes durante oito anos.

A exposição já esteve no Centro Georges Pompidou, em Paris, e no próximo ano ruma a Los Angeles. Conta com mais de 250 fotografias, mas também com algumas obras de Picasso que foram influenciadas pela ligação que Dora tinha ao surrealismo. A relação que manteve com Picasso não é omitida nesta exibição, mas é contextualizada.

Dora morreu a 16 de julho de 1997, aos 89 anos, no seu apartamento em Paris.