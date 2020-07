Um helicóptero das forças armadas holandesas caiu no domingo à tarde, após descolar da ilha de Aruba, nas Antilhas Holandesas, matando duas pessoas, informou o Ministério da Defesa.

"Estou profundamente comovido com a triste notícia do acidente de helicóptero em que dois dos nossos soldados morreram. Os meus pensamentos estão com as suas famílias e amigos. Desejo-lhes muita força neste triste momento", reagiu o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, no Twitter.

Ik ben diep getroffen door het trieste nieuws over de helikoptercrash waarbij twee van onze militairen om het leven zijn gekomen. Mijn gedachten gaan uit naar hun families en vrienden. Ik wens hen veel sterkte in deze verdrietige tijd. — Mark Rutte (@MinPres) July 20, 2020

O helicóptero seguia para a ilha vizinha de Curaçao quando caiu no mar, a 12 quilómetros da costa de Aruba, com quatro pessoas a bordo.

"Dois dos quatro tripulantes morreram", disse o comandante das forças armadas holandesas, Rob Bauer, em conferência de imprensa em Haia.

As causas do acidente são desconhecidas.

Um helicóptero de resgate da Guarda Costeira e uma equipa de mergulho do Departamento de Defesa voaram para Curaçao, na tentativa de recuperar a caixa preta da aeronave.

A operação é dificultada pela ondulação, ventos e correntes fortes, explicou Bauer, acrescentando que foi aberta uma investigação.