Um homem tentou assaltar um supermercado em São João Batista do Glória, no Brasil, mas desistiu quando foi ignorado pelos clientes.

Imagens de videovigilância publicadas esta quinta-feira mostram o assaltante a anunciar que iria cometer o crime.

O homem, mascarado com um capacete, estava com uma mão por trás das costas como se estivesse a segurar uma arma. No entanto, os clientes e funcionários do estabelecimento não dão conta do que se está a passar e continuam como se nada estivesse a acontecer.

O assaltante grita mais uma vez, mas ninguém repara nele novamente. Ignorado, desiste e sai da loja sem levar nada do supermercado.