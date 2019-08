Em plena luz do dia e numa das zonas mais movimentadas da Cidade do México, três assaltantes roubaram mais de 1500 moedas de ouro, avaliadas em mais de dois milhões de euros, na manhã de terça-feira. O assalto, que foi feito na Casa da Moeda do México, faz lembrar a série “La Casa de Papel”, onde um grupo de nove pessoas realiza um assalto em grande escala à Casa da Moeda de Espanha.

As comparações com a série, que vai na terceira temporada, foram inevitáveis, mas o secretário de Estado da Segurança do México, Jesus Orta, garantiu que o assalto foi muito mais rudimentar que o da ficção. O mesmo membro do governo mexicano viria a admitir, na televisão do país, que o golpe foi semelhante ao de "La Casa de Papel".

Segundo o El Mundo, várias testemunhas relataram que os três suspeitos foram diretos ao cofre do edifício, o que deixa as autoridades com a suspeita de que poderão existir cúmplices entre os funcionários da estrutura assaltada.

A Secretaria de Segurança do México já informou que tem imagens dos presumíveis autores do crime. Embora não fale em cumplicidade, o organismo confirmou dois empregados e um segurança do edifício foram ao Ministério Público prestar declarações.

Assinalamos que dois funcionários e um guarda de segurança, a quem foi retirada a arma, já foram prestar declarações ao Ministério Público, devido à não aplicação do protocolo de segurança”, informou a Secretaria de Segurança mexicana.

La #SSC, a cargo de Jesús Orta, colabora con la @FGRMexico para esclarecer los hechos ocurridos en la Casa de Moneda.https://t.co/yXPMFkuZ6L pic.twitter.com/Wm1tKFOjPZ — SSC CDMX (@SSP_CDMX) August 6, 2019

O material roubado é, sobretudo, comemorativo. O valor real das 1567 moedas de ouro está inflacionado pelo facto de serem peças de coleção, que podem ascender a mais de 1400 euros cada uma, segundo a Reuters.

As moedas em questão foram primeiramente cunhadas em 1921, ano da comemoração do centenário da independência do México de Espanha. As moedas são 90% em ouro.

Os três responsáveis pelo roubo deverão ser do sexo masculino e agiram armados. Elementos da Procuradoria-Geral da Cidade do México já fizeram investigações no local, onde inquiriram testemunhas e recolheram as imagens captadas pelas câmaras de segurança.

Esta não foi a primeira vez que esta instituição do Ministério das Finanças do México sofreu um assalto. Em julho de 2018, durante a remodelação da Casa da Moeda, o edifício foi assaltado por quatro homens que levaram moedas antigas de prata e ouro com um valor estimado em cerca de 140 mil euros.