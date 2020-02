/ AM

/ AM

Uma mulher de 53 anos foi encontrada sem vida ao lado do corpo do pai, de 85 anos, em Las Cruces en Motril, em Granada, Espanha, após sofrer um enfarte depois de ter visto o pai morrer com um ataque de coração.

De acordo com o jornal El Mundo, o alerta foi dado pela mulher e mãe das vítimas, na segunda-feira à noite. Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram as vítimas sem vida.

O homem sofreu um ataque cardíaco enquanto tomava a medicação e a mulher telefonou à filha e aos serviços de urgência a pedir ajuda. Quando a filha chegou a casa dos pais, sofreu um enfarte e faleceu ao lado do pai.

Depois de encontrarem os cadáveres, os serviços de emergência pediram, cerca das 22:40 (hora local), que fosse ativado o protocolo judicial, tendo estado no local a Polícia Nacional e a Polícia Local de Motril .

Segundo a Europa Press, ainda não há resultado das autópsias, mas fontes do caso dizem que tudo aponta para que se tenham tratado de mortes naturais.

No entanto, as autoridades estão a investigar o que causou as mortes.