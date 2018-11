A explosão de uma bomba numa estrada na província de Logar, no leste do Afeganistão, matou dois altos responsáveis locais, informaram as autoridades afegãs.

O porta-voz do chefe de polícia provincial, Shah Poor Ahmadzai, disse que o responsável distrital em exercício e o diretor de inteligência regional de Baraki Barak foram mortos em resultado numa explosão no sábado, quando estes se dirigiam para a sede do distrito.

District chief, intelligence director killed in Logar roadside bombing: By Abdul Maqsood Azizi on 18 November 2018 PUL-I-ALAM (Pajhwok): A district chief and intelligence director for Baraki Barak district have been killed in a roadside bombing in… https://t.co/e9oNczqHJW pic.twitter.com/Pl7H1ydbxl — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 18 de novembro de 2018

O grupo extremista islâmico Talibã reivindicou o ataque.

Os rebeldes realizam ataques quase diários contra as forças de segurança e funcionários do Governo, que incluem atentados através da colocação de bombas nas estradas que frequentemente matam civis.

Os talibãs assumiram o controlo de quase metade do país nos últimos anos.