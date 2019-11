Um grupo de turistas, um guia e um segurança foram esfaqueados esta quarta feira nas ruínas romanas de Gérasa, no norte da Jordânia. De acordo com as fontes de segurança citadas pela agência Reuters, o atacante já foi detido.

As vítimas estão a receber tratamento nos hospitais locais, avança o jornal jordão Al Rai. Os motivos do ataque estão ainda por apurar.

A imprensa local avançou inicialmente que os turistas atacados tinham nacionalidade espanhola, mas a informação foi entretanto desmentida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha, que diz não poder confirmar, para já, que há espanhóis entre as vítimas.

As ruínas de Gérasa, a 51km de Amman, atraem milhares de visitantes por ano e são as maiores ruínas romanas deste país.