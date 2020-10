Uma mulher de 25 anos residente em Chemba, centro de Moçambique, morreu na segunda-feira atacada por um crocodilo quando ia buscar água a um rio, anunciaram esta quarta-feira as autoridades locais.

Com este caso, sobe para sete o número de mortes provocadas este ano por crocodilos naquele distrito da província de Sofala, de acordo com o secretariado permanente distrital.

A população recorre ao rio sobretudo para atividades agrícolas e pesqueiras.

De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (Mitader), que remontam já a 2016, o crocodilo e o elefante estão entre os animais selvagens que fazem mais vítimas no país.

Naquele ano, pelo menos 95 pessoas morreram na sequência de ataques de animais selvagens em Moçambique, das quais 43 vítimas de ataque de crocodilos e dez devido a investidas de elefantes.