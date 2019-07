Uma domador de tigres foi esta quinta-feira atacado por quatro felinos durante um treino, em Triggiano, Itália. O treinador não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer, conta a BBC.

Ettore Weber, do famoso circo italiano Orfei, estava a treinar os animais para um espetáculo quando foi derrubado por um dos tigres. Depois desse momento, os outros três avançaram sobre o homem de 61 anos, acabando por feri-lo com gravidade.

De acordo com a imprensa local, que cita fonte das autoridades, Weber sofreu, no momento da queda, uma lesão grave na coluna. No chão, e dentro da jaula, os tigres continuaram a morder o domador.

Os tigres só libertaram o corpo do homem quando os paradémicos e outros membros do circo intervieram. A polícia abriu um inquérito para apurar os moldes em que ocorreu o ataque.

O domador italiano, que era reconhecido globalmente como um dos melhores treinadores de tigres, deixa a esposa, a também artista circense Loredana Vulcanelli.

Os animais foram retirados do circo e levados para um safari parque.