O procurador de Paris explicou, esta manhã, a confusão com o balanço das vítimas do ataque no mercado de Natal de Estrasburgo. Segundo Rémy Heitz, há duas vítimas mortas e uma terceira vítima em morte cerebral.

O ataque fez ainda 13 feridos, seis do qual em estado crítico.

Em conferência de imprensa, o procurador acrescenta que o suspeito apanhou um táxi após o ataque e que terá dito ao motorista que tinha acabado de matar várias pessoas, pedindo-lhe que conduzisse pelo bairro até que lhe dissesse para parar.

Um dispositivo de 350 elementos das forças policiais foi mobilizado para encontrar o autor do ataque e as manifestações foram proibidas até novo aviso em todo o território da comuna de Estrasburgo.

O homem tem 29 anos, nasceu em Estrasburgo e tem no seu cadastro condenações em França e na Alemanha.

O Ministério Público francês abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.

O Governo francês elevou o nível de alerta no país para “emergência por atentado”, com um reforço de controlo nas fronteiras, aumento de segurança nos mercados de Natal e mobilização de meios envolvidos no dispositivo antiterrorismo.

A cidade de Estrasburgo, localizada no nordeste da França, junto à fronteira com a Alemanha, acolhe a sede do Parlamento Europeu.