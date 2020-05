Grupos armados em Cabo Delgado, norte de Moçambique, assaltaram um armazém associado ao Programa Mundial para Alimentação (PAM) no distrito de Quissanga, no primeiro ataque documentado contra uma agência das Nações Unidas naquela província, anunciou esta quinta-feira fonte oficial.

O incidente ocorreu no dia 7 de abril, quando um grupo armado invadiu um armazém operado por um parceiro local do PAM e roubou alimentos", disse à Lusa o diretor interino do PAM em Moçambique, James Lattimer, avançando que não houve vítimas mortais e nem feridos durante a invasão.