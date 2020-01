O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu esta sexta-feira no Twitter ao ataque aéreo que matou Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds.

Donald Trump reiterou que Soleimani planeava matar “muitos mais norte-americanos, mas foi apanhado”.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number....

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo também reagiu ao ataque esta sexta-feira, avançando que a operação foi determinante para impedir um “ataque iminente” que iria provocar a morte de muitos norte-americanos na região do Médio Oriente.

POMPEO: “The world is a much safer place today... and I can assure you Americans in the region are much safer today.”



POMPEO’S STATE DEPARTMENT: “Everybody get the hell out of there IMMEDIATELY!!” 🚨🚨—> https://t.co/LzL9IfbaME pic.twitter.com/2AkfeqhE4x