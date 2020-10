Um padre ortodoxo foi ferido este sábado num tiroteio na cidade francesa de Lyon. De acordo com as autoridades, o autor do crime encontra-se em fuga.

O padre foi alvejado duas vezes enquanto fechava a igreja. Segundo a Reuters, a vítima encontra-se em estado grave.

O tiroteio aconteceu por volta das 16 horas locais.

Recorde-se que recentemente a cidade de Nice foi palco de um ataque terrorista, que acabou por fazer três vítimas mortais.

O incidente ocorre duas semanas depois da decapitação de um professor na região parisiense, assassinado depois de ter mostrado caricaturas de Maomé numa aula sobre liberdade de expressão.

Nos últimos dias têm-se multiplicado reações do mundo muçulmano contra a França e o seu Presidente, depois de Emmanuel Macron ter declarado, durante uma homenagem nacional a esse professor, que continuaria a defender a liberdade de expressão, incluindo a publicação de caricaturas.