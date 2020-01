Eduardo Fauzi, suspeito identificado pela polícia do Rio de Janeiro como tendo sido o responsável pelo ataque à produtora do Porta dos Fundos, está na Rússia, avançou a Globo esta quinta-feira.

O procurado viajou na tarde do dia 29 de dezembro para Paris, um dia antes da expedição do mandado de detenção, tendo chegado mais tarde à Rússia.

A interpol recebeu um pedido na quinta-feira para incluir o nome do suspeito na lista de procurados. Fauzi terá ainda uma namorada a viver em Moscovo e, apenas em 2019, fez três viagens à Rússia.

A polícia do Rio de Janeiro avançou que Fauzi viaja com frequência para países estrangeiros, nomeadamente para participar em eventos e apresentações de dança zouk.

O suspeito era membro da Frente Integralista Brasileira, uma organização de extrema-direita no Brasil, mas foi expulso esta terça-feira.

Após a eficiente apuração da polícia civil do Rio de Janeiro, fomos surpreendidos com a revelação que o senhor Eduardo Fauzi foi apontado como uns dos autores do ataque criminoso a um prédio no Rio de Janeiro”, começa por referir a organização em comunicado divulgado na sua página na internet.

A mesma nota dá conta de que “o Conselho Diretivo Nacional da FIB, em reunião extraordinária, decidiu em caráter irrevogável expulsá-lo das fileiras da FIB" e pede aos membros "que tiverem informações que possam ajudar na elucidação do caso que cooperem com as autoridades policiais”.

Eduardo Fauzi e a namorada que vive na Rússia. Twitter/DR

Esta organização, que é um dos principais grupos nacionalistas e de extrema-direita do Brasil e que se define como defensora dos valores cristãos, a propriedade privada e a família, aproveitou também para se demarcar das suspeitas que recaem sobre Eduardo Fauzi.

O lamentável episódio nos faz refletir a respeito da importância de um zelo maior e melhor formação dentre aqueles que entram no movimento”, alega a FIB.

Na madrugada de 24 de dezembro, na véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos foi alvo de um atentado que não provocou vítimas.

Numa nota, a produtora condenou "todos os atos de violência" e afirmou esperar que "os responsáveis por este ataque sejam encontrados e punidos".

Em 3 de dezembro, a produtora lançou um especial de Natal na plataforma Netflix, com o título "A primeira tentação de Cristo", na qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que o casal bíblico Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus.