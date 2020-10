Um tratador do jardim zoológico de Xangai, na China, foi morto por ursos em frente a um autocarro de visitantes.

O incidente aconteceu na zona de animais selvagens do Shanghai Wildlife Park no sábado e, nas redes sociais chinesas, foram divulgados vídeos do momento, em que é visível a aflição dos visitantes que assistem ao ataque, observando os ursos que se juntam no recinto. A área só é acessível através de autocarro, estando os animais soltos para se deslocarem livremente.

O parque já endereçou condolências à família do funcionário morto e veio dizer que está a investigar o sucedido, tendo encerrado temporariamente aquela área e reembolsado os visitantes que já tinham comprado bilhetes. Em comunicado, os responsáveis referem que estão "extremamente perturbados que uma tragédia destas tenha ocorrido", acrescentando que pediram desculpa aos turistas no local.

Este tipo de ataque não é comum nos zoológicos da China, assinala a BBC, ainda que, em 2017, um homem tenha sido mordido por um urso num parque de vida selvagem acessível apenas por automóvel, depois de ter ignorado os avisos e ter aberto a janela do carro para alimentar o animal.

No passado mês de julho, um tigre da Sibéria atacou e matou uma tratadora, perante uma plateia de visitantes aterrorizados, no jardim zoológico de Zurique, na Suíça.