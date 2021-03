A agência das Nações Unidas para as crianças (UNICEF) estima que o conflito em Cabo Delgado tenha já feito 350 mil deslocados entre crianças, das quais mais de 17 mil devido ao ataque a Palma.

Em comunicado enviado à Lusa, a UNICEF apela à proteção das 350.000 crianças vítimas da violência em Cabo Delgado e alerta para a urgência de ajuda humanitária à população de Cabo Delgado, assolada também pela covid-19 e cólera, além da pobreza extrema.

Na terça-feira, a UNICEF recebeu um grupo de crianças evacuadas de Afungi pelos Serviços Aéreos Humanitários da ONU, das quais pelo menos sete estavam não acompanhadas.

Desorientadas e com medo, muitas destas crianças passaram dias escondidas no mato, sem comida e água. A situação, que já era grave antes do recente ataque de Palma, ganha agora contornos ainda mais urgentes e desafiantes para as equipas da UNICEF no terreno”, refere a agência da ONU.