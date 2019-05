A Igreja Católica no Sri Lanka realizou hoje as primeiras missas dominicais após os atentados suicidas no domingo de Páscoa, que provocaram pelo menos 257 mortos.

As estradas de acesso às igrejas foram alvo de patrulha militar e policial e todos os fiéis revistados e identificados à porta, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

Mais de 250 pessoas foram mortas quando bombistas suicidas atacaram três igrejas e três hotéis turísticos no dia 21 de abril, no domingo de Páscoa.

O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques, que foram realizados por um grupo local radicalizado.

As missas nas igrejas foram então canceladas e as escolas fechadas, e reabertura das escolas, que já tinha sido prevista, foi adiada depois de relatos alertarem sobre possíveis novos ataques.

A polícia cingalesa anunciou que todos os suspeitos ligados diretamente aos atentados suicidas foram mortos ou detidos.

De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa cingalês, as forças de segurança confiscaram todo o material explosivo destinado a futuros ataques, que as autoridades indicaram estarem a ser planeados por extremistas.