Frio recorde em Espanha e, na Grécia, as temperaturas excecionalmente altas para esta altura do ano encheram as praias do país.

Na capital grega, em Atenas, as temperaturas rondaram os 23 graus e, na ilha de Creta, os termómetros chegaram aos 26.

Nos últimos 50 anos, este calor atípico em janeiro só se fez sentir duas vezes no país: uma vez em 1987 e outra, mais recente, em 2010.

No entanto, o país tem vindo a observar fenómenos climatéricos extremos, que vão desde ondas de calor até às chuvas fortes e inundações.

A frente quente que está a atingir o país desde sábado, com poeiras vindas de África, deverá terminar nos próximos dias.