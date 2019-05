Um avião da companhia aérea de bandeira birmanesa, a Myanmar Airways, foi obrigado a aterrar de emergência no aeroporto de Mandalay depois de uma falha nas rodas dianteiras.

Nenhum dos 82 passageiros e membros da tripulação da aeronave ficaram feridos no incidente que aconteceu na primeira hora da manhã, segundo o portal de notícias Eleven Media, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Graças a um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver a aproximação do avião, um Embraer 190, que depois de tocar no solo com as rodas laterais, inclina-se cuidadosamente para acabar a deslizar com o ‘nariz’ pela pista até parar completamente.

Antes de fazer a manobra de aterragem, o piloto sobrevoou a zona para reduzir ao mínimo a quantidade de combustível, por motivos de segurança.

Na passada quarta-feira, mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas no aeroporto internacional de Yangon, depois de um avião da companhia do Bangladesh, Biman, ter saído da pista durante a aterragem.