O vulcão Fagradalsfjall, na península de Reiquejavique, no sul da Islândia, entrou em erupção esta sexta-feira à noite.

De acordo com o Instituto Meteorológico da Islândia, a entrada em atividade do vulcão vem na sequência de mais de 40 mil pequenos sismos registados nas últimas semanas.

O vulcão, localizado a cerca de 30 quilómetros da capital, entrou em erupção mas, para já, há pouca atividade sísmica a registar.

Volcanic eruption has begun in Fagradalsfjall. Flight color code is red but very little turbulence is seen on seismometers. — Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021

Um helicóptero com uma equipa científica já se deslocou para o local para avaliar a dimensão da eupção.

Como medida de prevenção, todo o tráfego aéreo no Aeroporto Internacional de .Keflavik foi interrompido. E a Proteção Civil pediu à população para permanecer em casa e de sobreavivo. Todas as estradas da região foram fechadas.

If in Iceland please read carefully: https://t.co/f3TyrxZUc5 — Lava Centre (@LavaCentre) March 19, 2021

Entretanto, o céu da Islândia ficou vermelho devido aos gases emitidos pela montanha.