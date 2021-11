Um disparo acidental de uma arma de fogo gerou, neste sábado, o caos no aeroporto mais movimentado do mundo.

As circunstâncias do incidente, que ocorreu no aeroporto internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos Estados Unidos, estão ainda por apurar.

No entanto, tanto as autoridades policiais como aeroportuárias esclareceram já que não há qualquer atirador nas instalações.

"Não há nenhum atirador. Foi um tiro acidental. Não há qualquer perigo para os passageiros ou trabalhadores. Uma investigação está já em curso e novas informações serão partilhadas através deste canal", escreveu, no Twitter, o aeroporto.

There is not an active shooter. There was an accidental discharge at the Airport. There is no danger to passengers or employees. An investigation is ongoing, more information will be published on this channel.