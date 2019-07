Um voo da Delta Air Lines foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência nos Estados Unidos depois de um dos motores ter falhado na viagem entre Atlanta e Baltimore, na passada segunda-feira.

Um dos passageiros disse à CNN que foi ouvida uma grande explosão e que pouco depois havia fumo na cabine do avião, o que provocou o pânico. Um vídeo amador mostra uma peça solta dentro do motor em pleno voo.

Delta Air Lines McDD MD-88 (N906DL, built 1987) suffered major damage of its left engine #1 during flight #DL1425 from Atlanta to Baltimore. The pilots safely diverted to Raleigh Durham Airport (KRDU), NC. All 148 passengers remained unhurt. #AviationDaily #AvGeek pic.twitter.com/07yzyrt9ne