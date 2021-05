A torre One Vanderbilt, em Manhattan, Nova Iorque, está a preparar-se para lançar duas novas atrações turísticas, entre as quais um elevador de vidro que proporciona vistas únicas sobre a cidade.

O elevador percorrerá 369 metros de altura do lado exterior do edifício, proporcionando vistas incríveis da cidade. "Ascent" deverá ser inaugurado no próximo mês de outubro.

Para os mais corajosos, existirá ainda um conjunto de caixas de vidro transparentes - chamadas "Levitation" - que se projetam da torre, suspendendo os hóspedes até 300 metros acima da Madison Avenue.

Esta torre contém um deck de observação, com um café e um terraço ao ar livre, que tornam este o quarto edifício mais alto da cidade de Nova Iorque.

"Criámos um destino que oferece uma experiência interativa, que será recordada durante uma vida inteira, com as melhores e mais amplas vistas em toda a cidade de Nova Iorque", disse Marc Holliday, presidente e CEO da SL Green.