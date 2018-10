Um homem, com problema de saúde, perdeu o controlo do carro e atropelou um grupo de pessoas que se encontravam num café em Charlottenburg, em Berlim, avança a Reuters que cita fonte policial. Há vários feridos, mas a polícia garante que não se trata de terrorismo.

"De acordo com o que foi possível apurar no local, o condutor tem problemas de saúde. Não há sinais de terrorismo", escreveu a polícia de Berlim no Twitter.