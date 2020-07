Duas manifestantes foram feridas com gravidade este sábado, em Seattle, nos Estados Unidos, depois de terem sido atropeladas por um carro a alta velocidade que entrou na estrada onde protestavam. A via estava cortada à circulação automóvel.

Uma jovem de 24 anos atingida pelo veículo encontra-se hospitalizada e corre risco de vida. A segunda vítima, de 32 anos, foi hospitalizada em estado grave, de acordo com as autoridades.

Já o condutor, um homem de 27 anos, foi detido poucas horas depois e enfrenta várias acusações. No entanto, de acordo com a NBC News, as autoridades ainda não têm certezas sobre as motivações por trás do atropelamento.

Here are two pictures of the suspect vehicle that struck two protesters on I-5 this morning. Investigation into motive and point of entry in to I-5 are still under investigation. pic.twitter.com/gU1QH6TFTu