O aviso nas redes sociais pode ser mais real do que se imagina. Um pouco por toda a internet se vêem mensagens como "as minhas roupas estavam com saudades minhas, vesti-as e só me apertam".

A realidade, provada por três estudos feitos em Espanha e França, é que as pessoas em isolamento social por causa da pandemia de Covid-19 têm engordado uma média de três quilos.

De acordo com os inquérito feitos pelo Instituto IFOP para a Darwin Nutrition, em França, e pelo Grupo Pronokal e professores do curso superior de Nutrição e Herbodietética de Deusto Saúde, em Espanha, confirmam o aumento de peso durante a quarentena de 9 em cada 10 pessoas, algo que não surpreende os especialistas.

"Comer entre as refeições, um estilo de vida sedentárias, as repetidas idas ao frigorífico e a atividade física reduzida são a combinação perfeita para engordar", afirma o Grupo PronaKal.

O estudo da Deusto Saúde prevê mesmo que os espanhóis engordem entre 3 a 5 quilos por falta de exercício, ansiedade e consumo exagerado de alimentos e bebidas alcoólicas.

Por sua vez, o estudo da Darwin Nutrition revela que, em França, 56% dos homens e 58% das mulheres confessaram ter engordados. Eles mais do que elas: 2,7 contra 2,3 quilos.

O estudo francês tentou perceber se o facto de a convivência na cozinha ajudou a aumentar de peso, uma vez que 42% dos entrevistados discutem com o companheiro pela divisão de tarefas relacionadas com a preparação de comida.

Assim, 41% dos casais revelou que discutem mais do que o habitual quando escolhem o menu.

Isto porque 71% das mulheres continua a ser responsáveis pelo fogão nas casas francesas, enquanto apenas 21% doas homens assume que tem ajudado nas tarefas domésticas e culinárias durante o confinamento.