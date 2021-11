A mãe de Cleo Smith, menina australiana encontrada viva após estar 18 dias desaparecida, recorreu ao Instagram para partilhar a alegria do momento.

A menina de quatro anos desapareceu de um parque de campismo no estado da Austrália Ocidental. A polícia local chegou a oferecer um milhão de dólares australianos, cerca de 640 mil euros, por informações sobre o paradeiro de Cleo Smith.

Na madrugada desta quarta-feira, a menina foi encontrada numa casa fechada na localidade de Carnarvon, estando bem de saúde, segundo informaram as autoridades.

É com privilégio que anuncio que nas primeiras horas da manhã [hora local], a polícia australiana salvou Cleo Smith" , afirmou o vice-comissário da polícia, Col Blanch, acrescentando que "a Cleo Smith foi encontrada viva e bem".

A notícia despertou uma onde de felicidade em todo o país, e motivou uma mensagem do primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, na rede social Twitter.

Que notícia maravilhosa. Cleo Smith foi encontrada e está em casa, segura e bem de saúde. As nossas preces foram atendidas”, escreveu o chefe do governo do país.