Um ataque com faca no centro de Melbourne, na Austrália, nesta sexta-feira, que causou um morto e dois feridos, está a ser investigado como ato terrorista, anunciou a polícia da segunda maior cidade do país.

As autoridades encontraram garrafas de gás no carro do suspeito, que foi atingido a tiro no peito e acabou por morrer no hospital.

O homem esfaqueou três pessoas, com uma a não resistir aos ferimentos, e incendiou um automóvel antes de ser baleado.

Quando a polícia chegou ao local encontrou um carro em chamas e o suspeito com uma faca na mão, com a qual tentou também esfaquear os dois agentes, acabando por ser imobilizado depois de baleado.

A rua onde ocorreu o ataque, a Bourke Street, encontra-se encerrada enquanto decorrerem as investigações.