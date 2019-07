/ IS

Foi a "a apreensão de droga mais fácil" de sempre para a polícia de New South Wales. Tudo aconteceu quando um homem de 28 anos, que conduzia uma carrinha com mais de 125 milhões de euros de droga, embateu num carro da polícia estacionado perto de uma esquadra em Sydney, na Austrália.

De acordo com o The Guardian, os polícias dentro da esquadra ouviram o choque violento, mas o suspeito pôs-se em fuga, acabando por ser capturado uma hora mais tarde nos subúrbios da cidade, em Eastwood, depois de terem sido analisadas as imagens de videovigilância.

Ryde detectives investigate $200 million car crash https://t.co/uYynfshenB pic.twitter.com/ORAdtxgfUu — NSW Police Force (@nswpolice) July 23, 2019

Após buscas na carrinha acidentada, a polícia encontrou cerca de 273 quilos de metanfetamina, uma das drogas mais comuns na Austrália.

“Esta foi a apreensão de droga mais fáceis que a polícia de New South Wales já fez. Este homem teve, certamente, um dia muito mau. Ter um acidente com um carro da polícia com aquela quantidade de drogas na carrinha é sem precedentes, são circunstâncias excecionais”, revelou o detetive Glyn Blaker à imprensa local.

As autoridades revelaram que ninguém ficou ferido no acidente, mas que a viatura policial sofreu estragos significativos. Ainda não se sabe o que causou o acidente e, por isso, a polícia está a apelar a testemunhas que possam ajudar a resolver o caso.

O homem de 28 anos, cuja identidade não foi revelada, vai ser presente a tribunal, esta terça-feira, acusado de posse de drogas e condução negligente.