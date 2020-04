Um homem de 23 anos morreu na segunda-feira, depois de ter sido mordido por um tubarão perto da Grande Barreira de Coral, na Austrália.

De acordo com a polícia australiana de Queensland, a vítima sofreu ferimentos fatais na perna, mão e cotovelo, enquanto nadava com outras pessoas na ilha de North West.

O incidente aconteceu quando o grupo estaria a nada de volta para uma embarcação, conta ainda o relatório das autoridades, citado pela CNN.

O homem estaria a trabalhar como guarda florestal no Queensland Parks and Wildlife Service (QPWS) no momento do incidente.

Segundo o QPWS, o homem estava na ilha de North West com colegas para concluir os trabalhos de manutenção, como parte de um programa de trabalhos essenciais do parque.

Também a primeira-ministra de Queensland, Annastacia Palaszczuk, expressou as condolências pelo "terrível ataque" no Twitter.

My sincere condolences go out to the family, friends and QPWS colleagues of the 23-year-old man who lost his life in a horrific shark attack off the Central Queensland coast overnight.