Um grupo de cientistas identificou a cratera mais antiga provocada por um asteróide. Fica em Yarrabubba, na zona ocidental da Austrália, e terá sido formada ainda durante a idade do gelo. A descoberta pode aliás explicar o fim de uma época glaciar.

Assim, o asteróide que formou a cratera de Yarrabubba terá embatido na Terra há mais de 2 mil milhões de anos. A cratera terá então metade da idade do Planeta, avança a BBC.

As conclusões dos cientistas da Universidade de Curtin, na Austrália, foram alcançadas através de testes a minerais encontrados na cratera.

A cratera não é visível a "olho nu", por causa da erosão na região, mas foi mapeada em 1979, usando tecnologia que mediu o campo magnético da Terra e determinou uma anomalia na crosta terrestre com um diâmetro de cerca de 70 quilómetros. Na altura, os geólogos não conseguiram determinar a idade da mesma.

Só agora foi possível datar a cratera. De acordo com um estudo publicado pela Nature, as análises aos minerais, nomeadamente zircónio e monazita, revelaram a idade exata da cratera, levantando a possibilidade deste impacto de asteróide ter ocorrido numa paisagem coberta de gelo.

A idade da cratera corresponde precisamente com o final do período de glaciação global […] Por isso, o impacto pode ter influenciado o clima do nosso planeta”, explicou Chris Kirkland, da Universidade Curtin.