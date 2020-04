Um casal de médicos australiano decidiu adiar o casamento, que estava marcado para o último fim de semana, para ajudar os colegas que estão na linha da frente no combate à pandemia de Covid-19.

Greta e Max trabalham no hospital regional de Geraldton, na Austrália, e, no dia em que era suposto estarem a celebrar a boda, deixaram uma mensagem na rede social Instagram: "Devíamos ter casado hoje, mas em vez disso viemos trabalhar por si. Por isso, fique em casa por nós".

Apesar do dia ter sido passado na linha da frente do combate ao novo coronavírus, os colegas do hospital preparam uma surpresa a Greta e Max: fizeram um fato e um vestido de noiva com papel e sacos do lixo.

O adiamento do casamento em prol de uma causa comum a todos valeu-lhes uma onda de solidariedade e de apoio: "vocês são heróis", lê-se nos comentários.

Na Austrália há, até ao momento, 6440 casos confirmados de Covid-19 e 63 vítimas mortais.