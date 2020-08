Uma mulher ficou ferida com gravidade depois de ter sido atingida por um tubarão-baleia durante um mergulho, na Austrália.

De acordo com a BBC, a mulher, de 29 anos, estava a nadar com um grupo de turistas no famoso recife Ningaloo, no oeste da Austrália, no sábado, quando foi atingida pela cauda do animal.

Note-se que, nadar com tubarões-baleia – uma das maiores espécies – é uma das atividades turísticas mais procuradas naquele país.

A equipa médica que ocorreu ao local disse que a mulher sofreu hemorragias internas e ferimentos na parte superior do tronco, devido ao “embate”.

Mulher chegou ao hospital em "estado grave"

Inicialmente, a mulher foi tratada na cidade de Exmouth antes de ser transportada de helicóptero para um hospital em Perth, onde chegou "em estado crítico, mas estável”.

Um porta-voz do hospital diz ter-se tratado de um tubarão-baleia e não de uma baleia.

Os restantes membros do grupo que praticavam mergulho na altura do incidente, não ficaram feridos, segundo a polícia da Austrália Ocidental.

O grupo estava a poucas centenas de metros da costa quando tudo aconteceu.

Com cerca de 18 metros de comprimento, o tubarão-baleia é a maior espécie de peixe e de tubarão existente. Apesar do seu tamanho, esta espécie é considerada dócil e, por isso, os mergulhos com este animal são bastante populares.