O tempo anda a trocar as voltas aos australianos. Queensland e Nova Gales do Sul, onde o clima é tropical e subtropical e as temperaturas máximas se situam no intervalo entre os 20 e 30 graus centígrados na maior parte do ano, estão a ser assolados por ventos gélidos e fortes nevões.

How are the camels coping with the overnight snow dump on their hump? ❄️❄️❄️🐪🐪🐪The NSW Country Hour from noon https://t.co/fx34VvGZXP It's been a tough drought and some animals have been sent east to Dorrigo for feed. @ABCRural @abcnews

📸:Naomi Hooper, New England Camel Co. pic.twitter.com/sXOTICCI46 — Kim Honan (@kimhonan) 4 de junho de 2019

O Instituto de Meteorologia da Austrália já emitiu avisos sobre atrasos e congestionamentos nas estradas, caminhos de ferro e voos. Os habitantes dos subúrbios de Sydney foram alertados para redobrarem os cuidados na condução, já que são esperados ventos, chuva e neve que tornam as estradas escorregadias e as condições de condução perigosas.

Várias ligações fluviais entre Manly e Circular Quay foram canceladas por causa das condições atmosféricas.

Além de cobrir tudo de branco e provocar atrasos nas deslocações, os nevões e os ventos fortes deixaram centenas de casas sem eletricidade.

Sarah Scully, do Instituto de Meteorologia australiano, disse ao jornal The Guardian que se espera uma melhoria progressiva das condições meteorológicas durante a próxima noite. As condições para a prática do surf, muito popular na região, continuarão a ser perigosas até quinta-feira.