Durante o fim de semana, a célebre Ópera de Sydney, uma das mais populares atrações turísticas da Austrália, iluminou-se com imagens de homenagem aos bombeiros que combatem os incêndios que continuam a consumir o país.

Nas icónicas "velas" do edifício foram projetadas imagens dos homens e mulheres que têm tido um papel fulcral na defesa das pessoas e dos animais que têm sido afetados pelos fogos, tendo alguns perdido a vida no combate às chamas. Na noite de domingo, o balanço das vítimas apontava para 28 mortes e mais de duas mil casas destruídas.

Desde que começaram, em setembro passado, os incêndios arrasaram uma superfície de mais de oito milhões de hectares, equivalente à superfície da Irlanda, e calcula-se que até mil milhões de animais selvagens tenham morrido, enquanto continua a época seca e de incêndios.

Depois de vários dias críticos devido às altas temperaturas, esta semana está previsto um clima mais frio que poderá dar uma trégua aos bombeiros que lutam contra os devastadores incêndios em todo o país.

O primeiro-ministro Scott Morrison reconheceu o desepero da população perante os fogos, que já destruiram uma zona do tamanho da Coreia do Sul ou de Portugal e têm deixado Sydney coberta de fumo.

Nos próximos anos, vamos continuar a desenvolver a nossa política neste domínio para reduzir ainda mais as emissões [de gases com efeito de estufa], o que faremos sem aumentar os preços da eletricidade e sem fechar as indústrias tradicionais" de carvão, declarou Morrison.