Uma simples ida ao supermercado, em Sydney, na Austrália, esta segunda-feira, levou a uma história insólita para contar.

Helaina Alati, de 25 anos, estava no corredor das especiarias do supermercado, quando uma píton de três metros a surpreendeu.

"Quando eu voltei a cabeça, a cobra estava a 20 centímetros da minha cara, a olhar fixamente para mim", contou a jovem à BBC.

Felizmente para todos, Helaina Alati salva animais selvagens e está habituada a lidar com cobras.

Sozinha no corredor, Alati permaneceu calma e identificou a cobra como sendo uma píton-diamante, não venenosa, pela aparência da língua.

Estava a olhar diretamente para mim o tempo todo, parecia que estava a pedir para a levar lá para fora".

Depois de gravar o vídeo, que se tornou viral, a mulher alertou os funcionários do supermercado e acalmou-os.

Alati dirigiu-se a casa para ir buscar um saco de resgate de cobras, voltou à loja e bastou-lhe tocar no rabo do animal para este entrar no saco. Daí seguiu para um descampado nos arredores de Sydney, habitat natural deste tipo de animais, onde soltou a cobra.