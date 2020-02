Quatro pessoas morreram depois de os aviões em que viajavam terem colidido em voo perto do aeroporto de Mangalore, a norte de Melbourne, na Austrália, esta quarta-feira.

As duas avionetas envolvidas no acidente tinham descolado de aeroportos diferentes e, segundo um porta-voz da polícia, é possível que os pilotos não se tenham apercebido da presença de outras aeronaves devido à fraca visibilidade na altura.

Não estamos certos do motivo pelo qual ambas as aeronaves estavam na mesma trajetória ou porque estavam naquela área, mas infelizmente colidiram em voo", disse o inspetor Peter Koger, da polícia de Victoria, à ABC News. As duas avionetas tinha dois ocupantes cada uma e ficaram com danos graves ainda antes de se despenharem no solo. Viajavam a uma altitude de cerca de quatro mil pés, 1219 metros.