Um homem que terá tentado fugir da Austrália, através de um iate, foi esta segunda-feira detido, após ter sido encontrado enquanto se escondia numa conduta de ar-condicionado de outro navio.

O australiano, de 31 anos, enfrentava uma acusação de agressões sexuais em Sydney, avançou a polícia, citada pela BBC.

O suspeito tinha partido no sábado de Nova Gales do Sul, no seu próprio iate, mas teve problemas e acabou por ser resgatado por um cargueiro que passava.

O suspeito tentou navegar para este através do Pacífico, mas foi atingido por ondas grandes na noite de sábado; com ventos fortes, foi incapaz de velejar", disse o inspetor Joe McNulty, da polícia australiana.

O homem desapareceu de uma cabine do cargueiro pouco tempo antes do navio, com destino à Malásia, parar num porto de Nova Gales do Sul.

Os membros da tripulação alertaram a polícia depois de terem percebido que o iate, que tinha sido sido ligado ao navio através de uma linha de reboque, também estaria desaparecido.

A polícia marítima australiana desencadeou uma caça ao homem no fim de semana, mas sem sucesso.

Na segunda-feira, as autoridades policiais estenderam as buscas, com o auxílio de cães, ao cargueiro que estava ancorado no porto de Newcastle, a 110 km a norte de Sydney.

Algumas horas depois, o suspeito foi encontrado dentro de uma conduta de ar condicionado. Consigo trazia uma faca e cerca de 2.700 euros em notas.

De acordo com a polícia, o homem planeava esconder-se a bordo do cargueiro até desembarcar na Malásia.

Desconhece-se, até ao momento, o destino inicial do fugitivo.