O vídeo é claro: um homem, com uma cana de pesca, passeia numa rua de Melbourne, na Austrália, durante a madrugada de 24 de fevereiro. Até que para junto a uma loja e, com a ajuda da cana, consegue roubar um colar da Versace - cujo valor ainda não foi divulgado - que estava num manequim.

Em comunicado, citado pela Nine News, a polícia acredita que o homem fez um buraco no vidro da loja para conseguir inserir a cana no estabelecimento.

"Parece que o ladrão esteve a pescar durante três horas antes de conseguir a captura", afirmou a polícia.

O dono da loja disse que não conseguia acreditar no que aconteceu.

"Três horas e meia, com dois ganchos, a tentar apanhar o colar, é espantoso. Cana, linha e chumbos, acho eu. E conseguiu", afirmou Steven Adigrati ao Nine News.

No entanto, o crime não foi perfeito, uma vez que o homem foi capturado pelas câmaras de vigilância e deixou um gancho para trás.

A polícia divulgou fotos e vídeos do asalto e pedem agora à população que denunciem caso o conheçam.