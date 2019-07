As autoridades australianas aproveitaram as imagens de um vídeo real, que mostra uma criança a cair entre o comboio e a plataforma da estação, para alertar os utentes para os perigos que as crianças correm.

As imagens datam de fevereiro, mas os Comboios de Sidney quiseram partilhá-las nesta altura, em que as crianças gozam de férias escolares.

No vídeo vê-se um menino de quatro anos, acompanhado pela mãe, que segurava num carrinho de bebé, a aproximar-se do comboio e a cair no espaço que separa a composição da plataforma, quando se preparava para entrar.

Tudo acabou por não passar de um susto, também pelo contributo dos demais passageiros que de imediato alertaram o maquinista para a queda da criança.

No último ano, registaram-se cerca de 200 incidentes envolvendo crianças nas nossas linhas, com muitos deles a ocorrerem durante as férias escolares. Estando, agora, na pausa de inverno, estas imagens são apenas um alerta aos pais e encarregados de educação para manterem as suas crianças debaixo de olho quando viajam de comboio. São imagens chocantes, mas, felizmente, ninguém se magoou", escreveram os Comboios de Sidney na sua conta no Facebook.

Também o ministro dos Transportes e Estradas reforçou o alerta aos pais.

"Como pai, sei como é difícil viajar com crianças pequenas, mas uma coisa simples como segurar a mão do seu filho quando entra no comboio pode evitar um mal maior", afirmou Andrew Constance, em comunicado.