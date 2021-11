Áustria vai entrar em confinamento nacional na segunda-feira, dia 22 de novembro, perante uma subida acentuada de casos de covid-19.

O governo austríaco vai ainda tornar a vacinação obrigatória a partir do dia 1 de fevereiro de 2022, anunciou o Chanceler Alexander Schallenberger, adiantando que o confinamento terá uma duração inicial de 10 dias. Este prazo poderá ser prolongado, com base no sucesso ou insucesso da medida.

A decisão sobre a vacinação obrigatória foi tomada depois de discussões com todos os governadores regionais.

A Áustria tem uma das taxas mais baixas de vacinação total na Europa: 63,88%, abaixo da taxa cumulativa da União Europeia de 66.47%.

A partir de segunda-feira, os estudantes voltarão a regime não presencial, os restaurantes vão fechar e os eventos culturais vão ser cancelados.

Áustria é o primeiro país da União Europeia a regressar ao confinamento da população face ao ressurgimento dos casos de covid-19. A medida será imposta poucos dias depois de o país ter decidido confinar as pessoas que não foram vacinadas.

O anúncio acontece num momento em que outros países europeus estão a avançar com medidas restritivas para fazer face ao crescente número de novos casos de infeção.

Um exemplo disso partiu da Eslováquia, onde o primeiro-ministro decretou um confinamento para quem não está vacinado a partir de segunda-feira. Também a República Checa está a limitar o acesso a vários serviços, com base na vacinação contra o novo coronavírus.

Na Alemanha, os líderes concordaram em introduzir restrições para pessoas não vacinadas em zonas onde se têm registado altas taxas de internamento em hospitais - o que afeta 12 das 16 regiões federais alemãs.